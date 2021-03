Economia circolare, Italia leader in Ue. Cingolani: ora serve innovazione (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il terzo “Rapporto nazionale sull’Economia circolare in Italia 2021?, elaborato dal CEN-Circular EconomyNetwork – rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile con un gruppo di aziende e associazioni di impresa – e da ENEA e presentato questa mattina ha confermato che l’Italia per il terzo anno consecutivo è il Paese leader delle maggiori economie Ue in tema di riciclo. Nel documento sono stati analizzati i risultati raggiunti da Germania, Francia, Italia, Spagna e la Polonia nelle aree della produzione, del consumo, della gestione circolare dei rifiuti, degli investimenti e dell’occupazione nel riciclo, nella riparazione e nel riutilizzo. Sommando i punteggi di ogni settore, si ottiene un indice di performance sull’Economia ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il terzo “Rapporto nazionale sull’in2021?, elaborato dal CEN-Circular EconomyNetwork – rete promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile con un gruppo di aziende e associazioni di impresa – e da ENEA e presentato questa mattina ha confermato che l’per il terzo anno consecutivo è il Paesedelle maggiori economie Ue in tema di riciclo. Nel documento sono stati analizzati i risultati raggiunti da Germania, Francia,, Spagna e la Polonia nelle aree della produzione, del consumo, della gestionedei rifiuti, degli investimenti e dell’occupazione nel riciclo, nella riparazione e nel riutilizzo. Sommando i punteggi di ogni settore, si ottiene un indice di performance sull’...

