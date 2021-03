eCommerce, nel 2021 in Italia continuano a crescere gli acquisti online pagati alla consegna: un pacco su 6 è spedito con contrassegno (Di martedì 23 marzo 2021) L'emergenza sanitaria e i provvedimenti per contenere la diffusione del contagio hanno inciso profondamente sul nostro modo di agire quotidiano e hanno accelerato alcuni aspetti della digitalizzazione dell'Italia, con un maggior ricorso all' eCommerce che non si è esaurito nel periodo del primo lockdown. Nonostante il settore dei ... Leggi su comunicati-stampa (Di martedì 23 marzo 2021) L'emergenza sanitaria e i provvedimenti per contenere la diffusione del contagio hanno inciso profondamente sul nostro modo di agire quotidiano e hanno accelerato alcuni aspetti della digitalizzazione dell', con un maggior ricorso all'che non si è esaurito nel periodo del primo lockdown. Nonostante il settore dei ...

Advertising

vinierm : RT @AXAIM_IT: In Italia è boom degli “e-commerce di prossimità”: costretti dal lockdown a chiudere, molti piccoli negozianti sono ricorsi a… - Giornalepmi : eCommerce, nel 2021 in Italia continuano a crescere gli acquisti online pagati alla consegna: un pacco su 6 è spedi… - fashionaut : RT @fraasco85: Blog e-Commerce: perchè è fondamentale averne uno, nel post a cura di @Cristka83 per @popup_2015! #Blogging #DigitalMarketin… -