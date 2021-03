Deliveroo, Amazon ridurrà la sua partecipazione dopo l’IPO (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Amazon ridurrà la sua partecipazione in Deliveroo dopo l’IPO della società di consegne a domicilio, prevista per il 7 aprile sul London Stock Exchange. È quanto emerge dal prospetto della quotazione pubblicato dalla società. Amazon passerà da una quota del 15,8% del capitale all’11,5%. Se Deliveroo riuscisse a quotarsi nella fascia più alta della sua forchetta di prezzo (4,6 sterline), Amazon potrebbe guadagnare 107 milioni di pound dalla vendita di 23,3 milioni di azioni. Deliveroo ha iniziato questa settimana un roadshow in vista della quotazione sulla Borsa di Londra, che potrebbe portare la sua quotazione tra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline. l’IPO della rinomata app per il food ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –la suaindella società di consegne a domicilio, prevista per il 7 aprile sul London Stock Exchange. È quanto emerge dal prospetto della quotazione pubblicato dalla società.passerà da una quota del 15,8% del capitale all’11,5%. Seriuscisse a quotarsi nella fascia più alta della sua forchetta di prezzo (4,6 sterline),potrebbe guadagnare 107 milioni di pound dalla vendita di 23,3 milioni di azioni.ha iniziato questa settimana un roadshow in vista della quotazione sulla Borsa di Londra, che potrebbe portare la sua quotazione tra 7,6 e 8,8 miliardi di sterline.della rinomata app per il food ...

