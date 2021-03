De Boer duro | «Ingiusto il Mondiale in Qatar» – VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021) Frank De, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa dei prossimi Mondiali che si svolgeranno innel 2022 Frank de, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa dei prossimi Mondiali che si svolgeranno innel 2022. «Sappiamo tutti che le qualificazioni ai Mondiali stanno iniziando. La vera discussione è se sia gusto giocare là. Tutti hanno il loro parere sul tema ma credo che sia opinione comune che la situazione innon sia buona». Leggi su Calcionews24.com

E Pirlo avrebbe tutte le ragioni per dire: 'Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo ...'