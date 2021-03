DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 24 marzo: Can affronta gli uomini di Cemal (Di martedì 23 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della puntata in onda mercoledì 24 marzo 2021, dicono che Can non avrà alcun timore quando tre scagnozzi del signor Cemal si recheranno della tenuta di Sanem per minacciare lui e tutti gli altri collaboratori della Fikri Harika. Il Divit farà scappare quegli uomini mentre ci sarà una svolta per Emre. Infatti, quest’ultimo dopo le preoccupazioni per non avere un lavoro, verrà assunto come venditore in un autosalone. Tre uomini di Cemal vanno nella tenuta di Sanem Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua la programmazione di– Le Ali del, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della puntata in onda mercoledì 242021, dicono che Can non avrà alcun timore quando tre scagnozzi del signorsi recheranno della tenuta di Sanem per minacciare lui e tutti gli altri collaboratori della Fikri Harika. Il Divit farà scappare queglimentre ci sarà una svolta per Emre. Infatti, quest’ultimo dopo le preoccupazioni per non avere un lavoro, verrà assunto come venditore in un autosalone. Tredivanno nella tenuta di Sanem Ledi– Le Ali del ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 22 marzo 2021 in streaming | Video Mediaset - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 23 marzo 2021: il segreto di Bulut salva la Fikri Harika… - CIAfra73 : SerieTivu: #Daydreamer, Le ali del sogno settimana dal 22 al 27 marzo 2021 · CAN E SANEM TORNANO AD ESSERE SOCI...… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 23 marzo: Sanem deve rinunciare alle sue creme? - CIAfra73 : SerieTivu: Daydreamer, Le ali del sogno settimana dal 22 al 27 marzo 2021 · CAN E SANEM TORNANO AD ESSERE SOCI... .… -