Covid: Pd, 'nel cremonese vaccini a assessori e dipendenti comunali, indagare' (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Pillon ha chiesto a Moratti e Pavesi di "fare immediatamente le opportune verifiche e di bloccare e stigmatizzare con forza questa e qualsiasi altra iniziativa simile, chiedendo anche a tutti i direttori delle aziende lombarde di attivare a loro volta verifiche capillari, affinché non passi il messaggio deleterio che nella nostra regione ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, poiché è della salute collettiva che stiamo parlando” aggiunge il consigliere dem sottolineando di “non voler accusare nessuno in particolare, ma semplicemente fare rispettare le procedure, nel rispetto di tutti”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Pillon ha chiesto a Moratti e Pavesi di "fare immediatamente le opportune verifiche e di bloccare e stigmatizzare con forza questa e qualsiasi altra iniziativa simile, chiedendo anche a tutti i direttori delle aziende lombarde di attivare a loro volta verifiche capillari, affinché non passi il messaggio deleterio che nella nostra regione ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, poiché è della salute collettiva che stiamo parlando” aggiunge il consigliere dem sottolineando di “non voler accusare nessuno in particolare, ma semplicemente fare rispettare le procedure, nel rispetto di tutti”.

Multa 5mila sterline a chi viaggia all'estero/ Uk, non si può 'uscire' fino a giugno La campagna vaccinale procede spedita, ma in UK nessuno abbassa la guardia nella guerra al Covid - 19 . Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato il piano di riaperture e i numeri degli ...nel ...

Giulio Gallera/ "Lombardia? Problema non ero io, Aria voluta fortemente dalla Lega.." Si toglie qualche sassolino dalle scarpe Giulio Gallera, ex assessore al welfare della regione Lombardia , spesso e volentieri ingiustamente attaccato nel pieno della pandemia covid, e poi spinto dopo Natale alle dimissioni dalla Lega . Oggi l'ex membro del consiglio regionale lombardo è tornato a parlare, intervistato dai microfoni del quotidiano ...

Covid, Coldiretti: solo lo 0,3% dei contagi colpisce la campagna E' quanto afferma la Coldiretti sulla base delle denunce complessive di infortunio da Covid 19 al 28 febbraio 2021 registrate dall'Inail che evidenzia come la percentuale più bassa di contagi tra le d ...

