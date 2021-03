Covid, in calo l’indice di positività in Campania ma le vittime sono 62: superata quota 5mila decessi (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScende al 10,3% l’indice di positività in Campania, ieri al 12,3. Sui 1862 test effettuati, infatti, sono 1862 quelli risultati positivi. Drammatico, purtroppo, il bilancio delle vittime: 62 i decessi comunicati oggi, 35 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 27 in precedenza ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania: Positivi del giorno: 1.862 (*) di cui Asintomatici: 1.319 (*) Sintomatici: 543 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.081 Tamponi antigenici del giorno: 4.672 ?Deceduti: 62 (**)? Totale deceduti: 5.002 Guariti: 2.994 Totale guariti: 219.030 ** 35 deceduti nelle ultime 48 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScende al 10,3%diin, ieri al 12,3. Sui 1862 test effettuati, infatti,1862 quelli risultati positivi. Drammatico, purtroppo, il bilancio delle: 62 icomunicati oggi, 35 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 27 in precedenza ma registrati ieri. Questo il bollettino di oggi diramato dall’Unità di Crisi della Regione: Positivi del giorno: 1.862 (*) di cui Asintomatici: 1.319 (*) Sintomatici: 543 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.081 Tamponi antigenici del giorno: 4.672 ?Deceduti: 62 (**)? Totale deceduti: 5.002 Guariti: 2.994 Totale guariti: 219.030 ** 35 deceduti nelle ultime 48 ...

Advertising

petergomezblog : Covid, il report Iss testimonia i primi effetti dei vaccini: “Trend dei casi in calo tra gli operatori sanitari e g… - anteprima24 : ** #Covid, in calo l'indice di positività in #Campania ma le vittime sono 62: superata quota 5mila decessi **… - moliseweb : Covid, in calo la curva dei contagi in Molise - Efisio31251859 : RT @Trail7439: @OrtigiaP @matteosalvinimi @borghi_claudio @maryfagi @valy_s @Capezzone @mgmaglie @FrancoBechis @BelpietroTweet Potremmo far… - OrtigiaP : RT @Trail7439: @OrtigiaP @matteosalvinimi @borghi_claudio @maryfagi @valy_s @Capezzone @mgmaglie @FrancoBechis @BelpietroTweet Potremmo far… -