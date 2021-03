Coronavirus, in Sicilia altri 4 comuni in zona rossa (Di martedì 23 marzo 2021) Quattro nuove “zone rosse” in Sicilia per contrastare i contagi da Coronavirus. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Si tratta di Ribera, in provincia di Agrigento, Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, Trabia, nel Palermitano e di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 23 marzo 2021) Quattro nuove “zone rosse” inper contrastare i contagi da. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Si tratta di Ribera, in provincia di Agrigento, Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, Trabia, nel Palermitano e di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L’ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo

Advertising

ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Covid: oggi in Sicilia oltre 20mila vaccinati - ilmattinodisici : Coronavirus, in Sicilia altri 4 comuni in zona rossa - MonrealeNews : L’intento è quello di ridurre i tempi di attesa, in particolare per i soggetti estremamente vulnerabili #COVID?19 - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, quattro nuove zone rosse in #Sicilia ?? Una nel Palermitano - Tele_Nicosia : Coronavirus. Il 23 marzo in Sicilia oltre 20 mila vaccinati -