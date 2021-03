Ceci n’est pas un bijou: quando i gioielli sono surrealisti (Di martedì 23 marzo 2021) Pendenti dorati a forma di orecchie, denti tempestati di perle, lunghi artigli decorativi e corpetti completi di maschera: la collezione Haute Couture 2021 di Maison Schiaparelli è ben lontana dal più scontato stile da principessa a cui ci ha abituato l’alta moda. Oltre agli abiti scultura, che ricordano veri e propri artwork, la maison ha mandato in passerella (per così dire, considerata la natura digital delle ultime sfilate) una collezione di gioielli davvero indimenticabili. Ben lontani dal minimalismo astratto molto trendy al momento o dai bijoux di plastica colorata amati da influencer e it girl. Sono accessori che fanno girare la testa: surreali e ipnotici, è impossibile guardarli senza rimanerne affascinati. SchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelli Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Pendenti dorati a forma di orecchie, denti tempestati di perle, lunghi artigli decorativi e corpetti completi di maschera: la collezione Haute Couture 2021 di Maison Schiaparelli è ben lontana dal più scontato stile da principessa a cui ci ha abituato l’alta moda. Oltre agli abiti scultura, che ricordano veri e propri artwork, la maison ha mandato in passerella (per così dire, considerata la natura digital delle ultime sfilate) una collezione di gioielli davvero indimenticabili. Ben lontani dal minimalismo astratto molto trendy al momento o dai bijoux di plastica colorata amati da influencer e it girl. Sono accessori che fanno girare la testa: surreali e ipnotici, è impossibile guardarli senza rimanerne affascinati. SchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelliSchiaparelli

Advertising

ApoyoAbelAzcona : RT @articensurate: @abelazcona sarà opsite a Ceci n'est pas un blasphème! 'Pederastia - Amen' è l’opera per la quale ha vissuto feroci pol… - abelazcona : RT @articensurate: @abelazcona sarà opsite a Ceci n'est pas un blasphème! 'Pederastia - Amen' è l’opera per la quale ha vissuto feroci pol… - mfasgiud : RT @articensurate: Ceci n'est pas un blasphème presenta una nuova sezione dedicata al CINEMA che si sviluppa in tre appuntamenti composti d… - mfasgiud : RT @articensurate: Yele&Tres saranno ospiti a Ceci n'est pas un blasphème! Con un occhio alla propaganda del secolo scorso e uno alle lott… - articensurate : Ceci n'est pas un blasphème presenta una nuova sezione dedicata al CINEMA che si sviluppa in tre appuntamenti compo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceci n’est Sei di Palermo se… « Palermo blog – Rosalio Rosalio.it