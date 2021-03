Cambio negli Stati Uniti: la Serie A passa da ESPN alla CBS (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre le offerte che arrivano dall’Italia sono ancora oggetto di discussione, la Lega ha accettato la proposta del gruppo ViacomCBS (che possiede anche MTV, Paramount Pictures e Nickelodeon) per trasmettere per le prossime tre stagioni la Serie A e la Coppa Italia per 55 milioni di euro sulla CBS. Nel precedente triennio il calcio italiano era stato trasmesso da Disney attraverso il canale di ESPN negli Stati Uniti, come riporta Calcio e Finanza. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Mentre le offerte che arrivano dall’Italia sono ancora oggetto di discussione, la Lega ha accettato la proposta del gruppo ViacomCBS (che possiede anche MTV, Paramount Pictures e Nickelodeon) per trasmettere per le prossime tre stagioni laA e la Coppa Italia per 55 milioni di euro sulla CBS. Nel precedente triennio il calcio italiano era stato trasmesso da Disney attraverso il canale di, come riporta Calcio e Finanza. L'articolo ilNapolista.

