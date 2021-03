Atletico Madrid, Suarez: “Tra Haaland e Mbappé preferisco il norvegese” (Di martedì 23 marzo 2021) L’attaccante dell’Atletico Madrid, Luis Suarez, nel corso di un’intervista rilasciata su Twitch Tv a Gerard Moreno, ha affrontato alcune delle tematiche più calde del mondo del calcio: “Haaland è un grande giocatore ed è già ad un livello spettacolare. Ha una potenza fisica ammirevole. È uno dei migliori 9 al mondo e lui segnerà un’era. Mbappé? Diciamo che sono diversi. Haaland è “nuovo” quindi preferisco quello nuovo, quello che fa la differenza. preferisco un po’ di più Haaland, ma Mbappé è ad un livello molto alto”. Non poteva mancare una considerazione sul suo passaggio dal Barcellona all’Atletico Madrid: “La decisione di cambiare squadra e restare nello stesso campionato ha un ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) L’attaccante dell’, Luis, nel corso di un’intervista rilasciata su Twitch Tv a Gerard Moreno, ha affrontato alcune delle tematiche più calde del mondo del calcio: “è un grande giocatore ed è già ad un livello spettacolare. Ha una potenza fisica ammirevole. È uno dei migliori 9 al mondo e lui segnerà un’era.? Diciamo che sono diversi.è “nuovo” quindiquello nuovo, quello che fa la differenza.un po’ di più, maè ad un livello molto alto”. Non poteva mancare una considerazione sul suo passaggio dal Barcellona all’: “La decisione di cambiare squadra e restare nello stesso campionato ha un ...

