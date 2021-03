Atletica | Cinque Mulini 2021 | c’è Faniel | Edris tra i big al via Crippa assente

Leggi su sportface

(Di martedì 23 marzo 2021) Tutto pronto per l’edizione numero 89 della, in programma domenica 28 marzoa San Vittore Olona (Milano) e presentata martedì in videoconferenza. Tra i big al via della seconda tappa del circuito World Athletics Cross Country Permit spicca il nome dell’etiope Muktar, duplice oro mondiale nei 5000 metri (a Londra 2017 e Doha 2019) e due volte vincitore della(nel 2013 e nel 2015). In partenza ci sarà anche il campione in carica Leonard Bett (Kenya), l’etiope secondo al Campaccio domenica scorsa Nibret Melak, l’ugandese Oscar Chelimo e il francese Morhad Amdouni, campione continentale dei 10.000 metri. Per quanto riguarda gli azzurri, non sarà al via Yeman, a causa di un problema alla zona tibiale della gamba sinistra che ne ...