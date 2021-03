AstraZeneca | la nota dell’Istituto di sanità Usa | “Forniti dati vecchi sull’efficacia del vaccino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Inopportuno e non basato suinterpretati in modo corretto: così l’Nih americano (il corrispondente del nostro Iss) ha definito la pubblicazione lunedì del report disulla chiusura della fase 3 di sperimentazione negli Usa. Attenzione, non si parla di safety ma di efficacia: secondo l’Nihha utilizzatoper validare l’efficacia del suo. Lunedì il Data and Safety Monitoring Board (Dsmb), ovvero un gruppo indipendente di esperti che fornisce consulenza al Nidcr-Nih (National Institutes of Health), ha notificato alle massime autorità sanitarie americane Niaid*, Barda** e anche alla società anglo-svedesedi essere “preoccupato per le informazioni rilasciate dasui...