Uomini e Donne, Gero abbandona il programma, Massimiliano in esterna con Eugenia e Federica (Di lunedì 22 marzo 2021) La puntata di Uomini e Donne di oggi, 22 marzo, si è aperta con il triangolo Samantha-Gero-Lara. Il cavaliere la scorsa puntata aveva spiegato di voler abbandonare il programma, ma la tronista Samantha Curcio gli aveva chiesto di rimanere perché interessata a conoscerlo. Oggi, tuttavia, Gero ha spiegato di essere pronto ad andare via, preferendo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 marzo 2021) La puntata didi oggi, 22 marzo, si è aperta con il triangolo Samantha--Lara. Il cavaliere la scorsa puntata aveva spiegato di volerre il, ma la tronista Samantha Curcio gli aveva chiesto di rimanere perché interessata a conoscerlo. Oggi, tuttavia,ha spiegato di essere pronto ad andare via, preferendo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

