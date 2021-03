Uomini e Donne anticipazioni 22 marzo: Gianni chiede scusa, Gerò sceglie, Samantha dice no (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, 22 marzo 2021 dovrebbe andare in onda il proseguo della puntata registrata lo scorso 11 marzo. Si vocifera che ben quattro protagonisti del Trono Over lasceranno il programma. Ci sarà una scelta inaspettata e Gianni Sperti chiederà scusa a due protagonisti del Trono Over. Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nella puntata di oggi. Uomini e Donne: anticipazioni del 22 marzo 2021 Inizia una nuova settimana e torna puntualissimo alle 14:45 su Canale 5 l’appuntamento con Uomini e Donne, il talk sui sentimenti più amato dagli italiani. Al centro dello studio dovrebbe esserci come in prima battuta la bellissima Samantha Curcio, la nuova tronista che, sta facendo ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi, 222021 dovrebbe andare in onda il proseguo della puntata registrata lo scorso 11. Si vocifera che ben quattro protagonisti del Trono Over lasceranno il programma. Ci sarà una scelta inaspettata eSpertiràa due protagonisti del Trono Over. Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nella puntata di oggi.del 222021 Inizia una nuova settimana e torna puntualissimo alle 14:45 su Canale 5 l’appuntamento con, il talk sui sentimenti più amato dagli italiani. Al centro dello studio dovrebbe esserci come in prima battuta la bellissimaCurcio, la nuova tronista che, sta facendo ...

