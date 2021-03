Una 92enne malata non ancora protetta "Una presa in giro" (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha 92 anni, fatica a deambulare, ha una patologia grave e pur di fare il vaccino anti Covid, ci sarebbe andata in ambulanza. Ma Regione Lombardia le ha cambiato i piani, il giorno prima, con un sms. È ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha 92 anni, fatica a deambulare, ha una patologia grave e pur di fare il vaccino anti Covid, ci sarebbe andata in ambulanza. Ma Regione Lombardia le ha cambiato i piani, il giorno prima, con un sms. È ...

Anziana di 92 anni invalida: valzer di appuntamenti per vaccino Covid e figlia furiosa Codogno (Lodi), 21 marzo 2021 - Valzer di appuntamenti per i vaccini anti Covid agli over Ottanta , l'esasperazione dei familiari cresce. L'ultimo caso riguarda una anziana malata grave e invalida di Codogno . Donna che non riesce ad ottenere il vaccino a domicilio. Lo sfogo è di Rosanna Montani, consigliere comunale di Codogno insieme 2.0 a Codogno ma, in ...

Covid: sono 856 i nuovi casi, 286 in provincia di Ancona. 8 i decessi, morto un 92enne di Ancona Dopo la giornata nera di ieri quando i morti sono stati 20, il servizio Sanità ha comunicato il numero di deceduti dell'ultimo bollettino. Covid, otto morti nelle Marche. Nessuno nel Maceratese.

Coronavirus, otto decessi oggi nelle Marche: nessuna vittima nel Maceratese Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 8 decessi. Sono cinque ...

