"Ultimo sacrificio" Speranza, a chi la dai a bere? Covid, un anno di promesse non mantenute (Di lunedì 22 marzo 2021) Più che con categorie politiche, il suo caso va studiato con categorie letterarie e psicologiche. Quella di cui soffre il ministro della Salute Roberto Speranza è la sindrome "zeniana" da ultima sigaretta: ogni volta che siamo costretti a far fronte a nuovi lockdown e ricadute in zona rossa, lui ci assicura che è l'ultima volta, che non lo farà più, che è davvero l'estremo sforzo dopo il quale potremo liberarci della dipendenza da misure restrittive. Solo che le sue parole sono appunto come quelle del personaggio di Italo Svevo: puro fumo. Insieme il suo atteggiamento può leggersi come una forma acuta di coazione a ripetere, quell'abitudine a porre continuamente i cittadini in situazioni penose, senza rendersi conto di averle determinate lui stesso. (LaPresse) Il ministro della Salute Roberto Speranza è nato a Potenza il 4 gennaio 1979 Dietro gli ...

