Twitch e YouTube da record nel 2020: i giocatori spendono sempre di più in donazioni (Di lunedì 22 marzo 2021) Stando a quanto emerso da un recente studio, nel Regno Unito è stata registrata una spesa altissima per quanto riguarda le donazioni su piattaforme come Twitch e YouTube. Secondo la ricerca di Ukie, gli utenti UK hanno speso la bellezza di 45,6 milioni di sterline (circa €53 milioni) in contenuti streaming e video legati ai videogiochi su Twitch. Questo dato è secondo solo alla spessa per merchandise e giocattoli, a quota 119 milioni di sterline.

