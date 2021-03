Scoperto un pianeta abitabile? O si avvicina o è meglio far finta di niente

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Incredibile. Leggo che, secondo uno studio di un Istituto Scientifico straniero ci sarebbe unche ha una temperatura superficiale simile a quella di Venere e un'atmosfera compatibile con le forme di vita. Questo, che però si trova a distanza di 26 milioni di anni luce, sarebbeanche dai terrestri. Ilsi chiama “Gliese 486b”. Purtroppo non so calcolare quanto ci può impiegare un'astronave con umani a fare 26 milioni di anni luce. Non facciamoci illusioni, temo che questoo sio èfardi