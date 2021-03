Poco F3 è una 'bestia': il nuovo super smartphone 5G con zoom audio e prestazioni folli (Di lunedì 22 marzo 2021) È stato presentato oggi. Monterà il processore Qualcomm Snapdragon 870 e sarà disponibile sul mercato a partire da 349 ... Leggi su today (Di lunedì 22 marzo 2021) È stato presentato oggi. Monterà il processore Qualcomm Snapdragon 870 e sarà disponibile sul mercato a partire da 349 ...

Advertising

riotta : Per ora in Italia poco di nuovo su vaccini. Credo sarebbe urgente una riflessione su dispersione regole regionali.… - MetaErmal : Tra poco faccio una diretta - alex_orlowski : Mi passano un link di #xiaomi su @AmazonIT. Con il conto di mio zio costa 201 € mentre con uno intestato a una pa… - _XiumedaGalaxy_ : Sto seguendo un corso della magistrale con dei libri a dir poco disturbanti ma non so se abbandonare sia una buona… - Martino_Got : @ElBuffi82 Quello poco ma sicuro. Ma AZ non va agli over 70,se non ho capito male. E se devono buttare due dosi a f… -