Pnrr e sanità. Punto per punto, tutto quello che (non) funziona (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr), documento che definisce le linee e le modalità di intervento a valere sui fondi comunitari di Next generation Eu, si occupa – doverosamente – di sanità, ossia di uno dei settori ampiamente devastati dalla pandemia Covid-19. Lo fa destinando la rispettosa cifra di 21,2 miliardi di euro, almeno secondo quella che dovrebbe essere la versione più aggiornata del documento ancora in evoluzione in attesa di essere inviato a Bruxelles. TOP PLAYER, INNOVAZIONE TECNOLOGICA Se si analizzano le misure previste, si ha modo di vedere come l’innovazione tecnologica faccia la parte del leone con più di 15 miliardi riconducibili a progettualità destinate a rinnovare significativamente il parco installato delle apparecchiature per la diagnostica e i sistemi informativi sanitari, territoriali e ospedalieri. Fino a ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Piano nazionale di resistenza e resilienza (), documento che definisce le linee e le modalità di intervento a valere sui fondi comunitari di Next generation Eu, si occupa – doverosamente – di, ossia di uno dei settori ampiamente devastati dalla pandemia Covid-19. Lo fa destinando la rispettosa cifra di 21,2 miliardi di euro, almeno secondo quella che dovrebbe essere la versione più aggiornata del documento ancora in evoluzione in attesa di essere inviato a Bruxelles. TOP PLAYER, INNOVAZIONE TECNOLOGICA Se si analizzano le misure previste, si ha modo di vedere come l’innovazione tecnologica faccia la parte del leone con più di 15 miliardi riconducibili a progettualità destinate a rinnovare significativamente il parco installato delle apparecchiature per la diagnostica e i sistemi informativi sanitari, territoriali e ospedalieri. Fino a ...

