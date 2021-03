Parigi-Roubaix 2021 | c’è poco ottimismo | la corsa potrebbe essere nuovamente annullata

(Di lunedì 22 marzo 2021) Un anno dopo la storia sembra noncambiata. Se pur il calendario del ciclismo internazionale, per quel che si riesce, sta procedendo nella maniera migliore, la pandemia continua adin circolazione e diverse corse sono costrette a farsi da parte. In questoc’è il rischio di doverrinunciare alla. L’Inferno del Nord, una delle corse più caratteristiche di tutto il World Tour, con il suo pavé a farla da padrone, deve ancora combattere contro il virus. In Francia c’è stata un’impennata di contagi e, soprattutto la parte settentrionale, è stata costretta ad un duro lockdown di quattro settimane, che andrebbe a concludersi proprio domenica 11 aprile, giorno nel quale è in programma la gara. Non arrivano sensazioni positive dai media francesi. ...

È il miglior risultato in una Classica Monumento per Jasper Stuyven il cui precedente miglior risultato era un quarto posto alla2017. Quella di oggi è la terza velocità media più ...Una lista che comprende Giro delle Fiandre,, Liegi - Bastogne - Liegi e il Giro di Lombardia. Nel mirino di Davide Ballerini, in questa prima parte di stagione, c'è la- ...Un anno dopo la storia sembra non essere cambiata. Se pur il calendario del ciclismo internazionale, per quel che si riesce, sta procedendo nella maniera migliore, la pandemia continua ad essere in ci ...Il belga sorprede tutti, per primo se stesso, trionfando nell'edizione 12 grazie al cervello. ’Non avevo più niente, ho fatto all-in e ho vinto’ ...