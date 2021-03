Moviola Roma-Napoli: niente rigore su Villar, manca un giallo per Mancini (Di lunedì 22 marzo 2021) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su qualche episodio da Moviola riguardo Roma-Napoli. Con la vittoria contro la Roma, il Napoli ha dimostrato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 marzo 2021) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su qualche episodio dariguardo. Con la vittoria contro la, ilha dimostrato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MimmoMalfitano : RT @napolista: Roma-Napoli, la moviola: ottimo Di Bello, non sbaglia nulla Otto cartellini tutti corretti, direzione perfetta. Decide bene… - CorSport : #Moviola #SerieA: Roma-Napoli, Di Bello e i tre episodi da rigore... - sportli26181512 : #Moviola #SerieA: Roma-Napoli, Di Bello e i tre episodi da rigore...: L'internazionale non li assegna e fa bene. In… - riccardo_casoli : RT @romatube_it: Moviola #RomaNapoli, Di Bello non c'è nulla #ASRoma - romatube_it : Moviola #RomaNapoli, Di Bello non c'è nulla #ASRoma -