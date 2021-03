Massima allerta su 900 i chilometri di territorio nel nord est del paese (Di lunedì 22 marzo 2021) Australia nella morsa delle peggiori inondazioni del secolo: i premier Morrison riferisce in Parlamento e si teme per la grande diga di Warragamba Australia nella morsa delle peggiori inondazioni del secolo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Australia nella morsa delle peggiori inondazioni del secolo: i premier Morrison riferisce in Parlamento e si teme per la grande diga di Warragamba Australia nella morsa delle peggiori inondazioni del secolo su Notizie.it.

Advertising

IlGrandinato : @luc_sca @unerumego Infatti. Lo scorso anno (2020) nel momento di massima allerta (aprile) venivano fatti in media… - infoitsport : SM – Inter, allerta massima fino a lunedì: nazionali in bilico. Conte ora pensa a… - infoitinterno : Coronavirus, i ricoverati salgono a 740 Massima allerta per gli ospedali orobici - zazoomblog : Coronavirus i ricoverati salgono a 740 Massima allerta per gli ospedali orobici - #Coronavirus #ricoverati… - Yogaolic : RT @messveneto: Il Nord Italia resterà in zona rossa fino a metà aprile. E in Europa superato il milione di decessi per Covid-19: La pandem… -