La lettera di Corona a Giletti | “Sono uno psicopatico in un ospedale psichiatrico” | VIDEO

"Massimo devi sapere (si rivolge al conduttore Corona) quando mi Sono tagliato il braccio non ho provato dolore, neanche quando ho rotto il vetro dell'ambulanza. Le braccia insanguinate, non avevo dolore e paura. Non mi interessava il rischio della morte". Fabrizio Corona ha inviato una serie di messaggi a Massimo Giletti per raccontare il suo stato di salute, fisico e mentale, dopo il ricovero in ospedale. Quel folle gesto, trasmesso in diretta Instagram, è solo l'ultimo delirio dell'ex fotografo dei vip. Così, con la lettera Corona a Giletti, si racconta l'essenza di un personaggio vittima di se stesso, senza freni inibitori anche contro se stesso.

