Jean-Claude Vannier | nella valigia dell’arrangiatore

(Di martedì 23 marzo 2021)pensa già all’autunno: il 22 ottobre sarà a Sète a dirigere l’orchestra per il concerto del centenario della nascita di Georges Brassens. Nel 1974gli aveva dedicato un album di versioni orchestrali, sostituendo ai versi del poeta le fanfare dell’Esercito della Salvezza avvoltebruma londinese, gli organi a rullo che risuonano sul Lungosenna, i cori amatoriali al chiosco dei Giardini del Lussemburgo, un vecchio harmonium in una chiesa di periferia, sospiri zigani catturati su un ponte … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Dani65489209 : RT @ilmanifesto: Jean-Claude Vannier, tredici album a suo nome, venti colonne sonore e la collaborazione con il gotha della musica francese… - LuciaPagnozzi : RT @narcisi_rita: #Profumo Con la vista, indovino il tuo odore. Con il tatto, ti sento sotto le mie dita. Con l’udito, dal suono delle pagi… - RRmpinero : RT @ilmanifesto: Jean-Claude Vannier, tredici album a suo nome, venti colonne sonore e la collaborazione con il gotha della musica francese… - guastellae : RT @Gabbianella62: Con la vista indovino il tuo odore, con il tatto ti sento sotto le mie dita, con l'udito, dal suono delle tue pagine, in… - DeaPaola : RT @ilmanifesto: Jean-Claude Vannier, tredici album a suo nome, venti colonne sonore e la collaborazione con il gotha della musica francese… -

Ultime Notizie dalla rete : Jean Claude

Il Manifesto

Lui erede dei connazionaliKilly e Luc Alphand . Lei sulle orme di Tina Maze , con cui condivide la figura essenziale di Livio Magoni . Vlhova e Pinturault campioni dopo lunghe rincorse. ...Il PPE aveva già sospeso l'adesione di Fidesz nel 2019 per aver criticato pubblicamente l'allora Presidente della Commissione UEJuncker, in una campagna di affissioni pubbliche in cui ...Pubblicata la VII edizione. Proposti approfondimenti tematici su lavoro agile, welfare aziendale, piattaforma dei rider e Fondo Nuove competenze ...E' andata come doveva andare : il francese Alexis Pinturault e la slovacca Petra Vhlova sono i due vincitori della Coppa del mondo 2021. I due infatti hanno dominato la stagione a suon di vittorie e d ...