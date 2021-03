Inter | Zenga | “Scudetto? Dipende solo dai nerazzurri Spalletti mi parlò benissimo di Lautaro”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 marzo 2021) Walterha concesso un’vista alla ‘Gazzetta dello Sport’, esprimendosi sul rendimento superlativo dell’di Antonio Conte. Isono in piena corsa per il titolo di campioni d’Italia, attualmente favoriti e con un considerevole vantaggio sulle inseguitrici Juventus e Milan. L’ex allenatore di Catania e Crotone, tra le altre, si è così espresso sul club meneghino: “dall’, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Vincere il titolo è quasi un obbligo dopo l’uscita dalla Champions e le otto vittorie consecutive hanno creato un bel vantaggio per i. Lukaku e? A livello di numeri si integrano ...