Inter, i nazionali possono partire: rimangono a Milano i sudamericani (Di lunedì 22 marzo 2021) Nessuna nuova positività tra i giocatori dell'Inter: i nazionali potranno partire e rispondere alle convocazioni delle Federazioni Tutti negativi anche ai tamponi effettuati ieri, tranne un nuovo contagiato che però non è tra i giocatori e quindi non bloccherà la partenza dei nazionali. L'Inter tira un sospiro di sollievo: la squadra è già tornata ad allenarsi con lavori individuali ad Appiano Gentile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche se l'esito degli ultimi test ha liberato i sette nazionali stranieri, in procinto di rispondere alle rispettive convocazioni dopo il pressing sull'Ats delle varie federazioni per avere i propri giocatori in vista degli impegni validi per le qualificazioni mondiali. Gli atleti dovranno comunque rispettare la quarantena e fornire un ...

