Il tweet incomprensibile del Benevento per la gioia della vittoria contro la Juve a Torino (Di lunedì 22 marzo 2021) Doppio tweet di festa per il Benevento Calcio. Dopo la storica vittoria a Torino contro la Juventus il profilo della società ha lasciato trasparire tutta l’incredulità e gioia per il risultato, arrivato al termine di una partita ben giocata contro i nove volte campioni d’Italia. Un messaggio indecifrabile nei termini ma chiarissimo nei contenuti quello apparso sulla bacheca della squadra del presidente Vigorito, che ha coronato con i tre punti un match di grande attenzione. Sfruttato al meglio l’errore di Arthur, la giocata sbagliata del centrocampista brasiliano è finita sui piedi di Adolfo Gaich; la punta arrivata nella finestra di gennaio dal Cska Mosca di nazionalità tedesca ed argentina non ha sbagliato quasi solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Doppiodi festa per ilCalcio. Dopo la storicalantus il profilosocietà ha lasciato trasparire tutta l’incredulità eper il risultato, arrivato al termine di una partita ben giocatai nove volte campioni d’Italia. Un messaggio indecifrabile nei termini ma chiarissimo nei contenuti quello apparso sulla bachecasquadra del presidente Vigorito, che ha coronato con i tre punti un match di grande attenzione. Sfruttato al meglio l’errore di Arthur, la giocata sbagliata del centrocampista brasiliano è finita sui piedi di Adolfo Gaich; la punta arrivata nella finestra di gennaio dal Cska Mosca di nazionalità tedesca ed argentina non ha sbagliato quasi solo ...

Advertising

fattoquotidiano : Il tweet incomprensibile del Benevento per la gioia della vittoria contro la Juve a Torino - terminologia : ? un anno fa (tweet precedente) questo titolo sarebbe risultato incomprensibile: non esisteva ancora lo pseudoangli… - sudistadoc : 'Il tweet del Benevento è un inno di sfrenata (e incomprensibile…) felicità' Ecco la boiata della settimana. ?????????? - lacittanews : I bianconeri a trazione anteriore non sfondano, l’ennesimo errore difensivo li penalizza. Bravo il portiere giallor… - MoyraVanCartier : @AlfredoPedulla Davvero non capite che 'incomprensibile' è riferito a questo tweet? Dai su, non è difficile ?? -