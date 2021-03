“Il mio amico Dante”. In Dad Geronimo Stilton racconta il viaggio del Sommo Poeta ai più piccoli (Di lunedì 22 marzo 2021) Dante Alighieri su zoom per i più piccoli. Con una dedica speciale alle generazioni pressate dall’anno pandemico la Fondazione Pordenonelegge celebra il DanteDì 2021, giovedì 25 marzo. È la seconda giornata dedicata a Dante Alighieri. Nella data istituita come l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. E nel settecentesimo anniversario dalla scomparsa del Sommo Poeta. Pordenonelegge celebra il secondo Dantedì 2021 In attesa di tornare “a riveder le stelle” la Fondazione rilancia con una lezione digitale dal titolo “Il mio amico Dante”. Un’immersione nella Divina Commedia e nei suoi fascinosi protagonisti affidata a Geronimo Stilton. Il giornalista roditore amatissimo dai ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021)Alighieri su zoom per i più. Con una dedica speciale alle generazioni pressate dall’anno pandemico la Fondazione Pordenonelegge celebra ilDì 2021, giovedì 25 marzo. È la seconda giornata dedicata aAlighieri. Nella data istituita come l’inizio delultraterreno della Divina Commedia. E nel settecentesimo anniversario dalla scomparsa del. Pordenonelegge celebra il secondodì 2021 In attesa di tornare “a riveder le stelle” la Fondazione rilancia con una lezione digitale dal titolo “Il mio”. Un’immersione nella Divina Commedia e nei suoi fascinosi protagonisti affidata a. Il giornalista roditore amatissimo dai ...

