Il “doppio senso” e la città di Qualiano blindata dai Carabinieri, posti di blocco su tutto il territorio (Di lunedì 22 marzo 2021) È in corso in queste ore un’operazione dei Carabinieri nella città di Qualiano. I militari dell’arma hanno cinturato l’intero territorio con posti di blocco per effettuare controlli e perquisizioni. Anche sulla circumvallazione esterna i Carabinieri stanno presidiando alcuni punti nevralgici. Controlli in corso Dunque proseguono senza sosta le operazioni di controllo straordinario del territorio da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) È in corso in queste ore un’operazione deinelladi. I militari dell’arma hanno cinturato l’interocondiper effettuare controlli e perquisizioni. Anche sulla circumvallazione esterna istanno presidiando alcuni punti nevralgici. Controlli in corso Dunque proseguono senza sosta le operazioni di controllo straordinario delda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

trash_italiano : Iva quando non riesce a piazzare una frase con doppio senso durante un intervento: #Isola - letteraemme_ : Gioveni: «Prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti, dalla Garibaldi alla Cannizzaro» - oikawathestar : ed è anche grosso scusate il doppio senso?? - HSkelsen : @GiusTW @MonicaCirinna Le cose funzionano a doppio senso. Anch'io non sono responsabile di ciò che Lei interpreta.… - Fiore06257296 : La PERCENTUALE dei vaccinati per regione ti da il SENSO dell'informazione in italia. NON il numero dei vaccinati.… -