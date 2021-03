Gli iMac 2021 sono imminenti, i vecchi modelli spariscono dall’Apple Store (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Jon Prosser / Front Tech Page)Potrebbero mancare davvero pochi giorni alla presentazione dei nuovi iMac 2021, come evidenziato dall’eliminazione dall’Apple Store di alcune configurazioni per i modelli con 21,5 pollici di diagonale. In accordo con i precedenti è un’evidenza piuttosto incontrovertibile dell’imminente arrivo in catalogo di una nuova serie. A segnalarlo è stato MacRumors e in effetti si può confermare anche da noi in Italia con un rapido controllo sull’Apple Store: non è più possibile selezionare la memoria da 512 gb o da 1 tb ssd per il modello da 21,5 pollici di schermo e con configurazioni di processore dual?core a 2,3GHz e per i due con risoluzione 4k e processore 6-core a 3,0GHz quad-core a 3,6GHz. Rimangono soltanto le opzioni di base da 256 gb e quella da 1 ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (Foto: Jon Prosser / Front Tech Page)Potrebbero mancare davvero pochi giorni alla presentazione dei nuovi, come evidenziato dall’eliminazionedi alcune configurazioni per icon 21,5 pollici di diagonale. In accordo con i precedenti è un’evidenza piuttosto incontrovertibile dell’imminente arrivo in catalogo di una nuova serie. A segnalarlo è stato MacRumors e in effetti si può confermare anche da noi in Italia con un rapido controllo sull’Apple: non è più possibile selezionare la memoria da 512 gb o da 1 tb ssd per il modello da 21,5 pollici di schermo e con configurazioni di processore dual?core a 2,3GHz e per i due con risoluzione 4k e processore 6-core a 3,0GHz quad-core a 3,6GHz. Rimangono soltanto le opzioni di base da 256 gb e quella da 1 ...

