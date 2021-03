Firenze: incendio in carrozzeria vicino all’Indiano. Tre operai intossicati (Di lunedì 22 marzo 2021) Tre operai sono rimasti intossicati durante un incendio divampato questa mattina, 22 marzo, in una carrozzeria di Firenze, in via Pistoiese nei pressi del viadotto dell'Indiano. I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per aver inalato fumo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) Tresono rimastidurante undivampato questa mattina, 22 marzo, in unadi, in via Pistoiese nei pressi del viadotto dell'Indiano. I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per aver inalato fumo L'articolo proviene daPost.

Viale Belfiore: forte boato ma è solo un principio d'incendio / VIDEO - FOTO 9 marzo 2021 Borgo San Lorenzo: spento nella notte incendio sul Monte Giuvigiana 3 marzo 2021 Bagno a Ripoli: incendio in un deposito di materiali elettrici 2 marzo 2021 Scandicci: incendio mortale in via Carducci, ipotesi cortocircuito alla coperta elettrica 29 gennaio 2021

Incendi: rogo in carrozzeria a Firenze, 3 intossicati - Toscana Agenzia ANSA Incendio in carrozzeria, tre persone intossicate Firenze, 22 marzo 2021 - Secondo le prime informazioni, tre persone sono rimaste intossicate a Firenze, nell'incendio all'interno di una carrozzeria in via Pistoiese. Sono interve ...

Incendi: rogo in carrozzeria a Firenze, 3 intossicati Un incendio è divampato questa mattina in una carrozzeria di Firenze, in via Pistoiese nei pressi del viadotto dell'Indiano. Tre persone sono state soccorse dai sanitari del 118 per aver inalato fumo.

