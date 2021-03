Covid, il vaccino si può fare dal medico di base. Ma non in tutte le Regioni. Dove si può fare (Di lunedì 22 marzo 2021) Il vaccino contro il Covid si può fare dal medico di base ma non in tutte le Regioni. Il punto della situazione al 22 marzo. In base alle nuove indicazioni, è possibile fare il vaccino contro il Covid direttamente dal proprio medico di base, ma al 22 marzo non tutte le Regioni hanno risposto presente. Andiamo a fare una panoramica della situazione per capire in quali Regioni è possibile vaccinarsi direttamente presso lo studio del proprio medico. In quali Regioni si può fare il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilcontro ilsi puòdaldima non inle. Il punto della situazione al 22 marzo. Inalle nuove indicazioni, è possibileilcontro ildirettamente dal propriodi, ma al 22 marzo nonlehanno risposto presente. Andiamo auna panoramica della situazione per capire in qualiè possibile vaccinarsi direttamente presso lo studio del proprio. In qualisi puòil ...

