Caso Sarah Everard: raccolti 600mila euro in sua memoria (Di lunedì 22 marzo 2021) Se ti identifichi come donna è molto probabile che, almeno una volta nella vita, ti sarai trovata per strada ad avere paura per la tua sicurezza. Ancora più probabile che la situazione si sia ripetuta piuttosto spesso al tal punto da arrivare a non farci più Caso. E’ buio? Cambio strada. Qualcuno mi segue? Faccio Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) Se ti identifichi come donna è molto probabile che, almeno una volta nella vita, ti sarai trovata per strada ad avere paura per la tua sicurezza. Ancora più probabile che la situazione si sia ripetuta piuttosto spesso al tal punto da arrivare a non farci più. E’ buio? Cambio strada. Qualcuno mi segue? Faccio

Advertising

ilpost : La storia di #SarahEverard, e perché è diventato un caso, dall'inizio: - ilpost : Il femminicidio di Sarah Everard è diventato un caso - sergioverolebo1 : RT @mattinodinapoli: Londra, polizia ancora nella bufera per il caso Sarah Everard: svelati documenti su agenti e abusi sessuali https://t.… - francobus100 : Londra, polizia ancora nella bufera per il caso Sarah Everard: svelati documenti su agenti e abusi sessuali… - mattinodinapoli : Londra, polizia ancora nella bufera per il caso Sarah Everard: svelati documenti su agenti e abusi sessuali -