Caos vaccini in Lombardia, cosa sta succedendo. Polemiche su Aria (Di lunedì 22 marzo 2021) La Lombardia deve fare i conti con un vero e proprio caso vaccini. Qualcosa non funziona nella campagna di vaccinazione. Dopo essere stata la Regione-simbolo dell’emergenza coronavirus, la Lombardia torna in prima pagina questa volta per il caso vaccini, un’altra pagina nella storia di questa epidemia che riporta le autorità locali al centro delle Polemiche. Ricordiamo che dall’inizio di questa emergenza un intervento ai vertici della Sanità è già avvenuto, con Gallera che ha lasciato il posto alla Moratti. Inoltre la Regione Lombardia ha deciso di avvalersi della consulenza di Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile che senza ombra di dubbio sa come gestire una situazione di emergenza. Caso vaccini in Lombardia, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladeve fare i conti con un vero e proprio caso. Qualnon funziona nella campagna di vaccinazione. Dopo essere stata la Regione-simbolo dell’emergenza coronavirus, latorna in prima pagina questa volta per il caso, un’altra pagina nella storia di questa epidemia che riporta le autorità locali al centro delle. Ricordiamo che dall’inizio di questa emergenza un intervento ai vertici della Sanità è già avvenuto, con Gallera che ha lasciato il posto alla Moratti. Inoltre la Regioneha deciso di avvalersi della consulenza di Bertolaso, ex numero uno della Protezione Civile che senza ombra di dubbio sa come gestire una situazione di emergenza. Casoin, ...

Advertising

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, Moratti accusa la società Aria e chiede “cambio drastico”. Ma dopo tre giorni di caos, la Region… - mattino5 : Buon lunedì da #Mattino5! Iniziamo subito la puntata parlando di #Vaccini: tra caos e ritardi continua il piano va… - ofrakia : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Vaccini e caso Aria-Lombardia. Le molt… -