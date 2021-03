Calciomercato Juventus, possibile rivoluzione: i sei che potrebbero lasciare (Di lunedì 22 marzo 2021) Calciomercato Juventus, sarà rivoluzione? Sei giocatori rischiano la cessione in vista della prossima sessione estiva L’edizione odierna di Tuttosport ha posato la lente d’ingrandimento su quei giocatori che in estate potrebbero essere messi in discussione alla Juve. In sei, si legge, non sarebbero sicuri della conferma in bianconero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 A partire da Wojciech Szczesny, che nelle prossime settimane dovrà convivere con le voci su Donnarumma, ma anche Alex Sandro, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Merih Demiral… Punto interrogativo anche su Paulo Dybala, che senza rinnovo potrebbe partire. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021), sarà? Sei giocatori rischiano la cessione in vista della prossima sessione estiva L’edizione odierna di Tuttosport ha posato la lente d’ingrandimento su quei giocatori che in estateessere messi in discussione alla Juve. In sei, si legge, non sarebbero sicuri della conferma in bianconero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 A partire da Wojciech Szczesny, che nelle prossime settimane dovrà convivere con le voci su Donnarumma, ma anche Alex Sandro, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Merih Demiral… Punto interrogativo anche su Paulo Dybala, che senza rinnovo potrebbe partire. Leggi su Calcionews24.com

