Ats dà il via libera ai nazionali. Furia Inter: solo allenamenti e niente partite (Di lunedì 22 marzo 2021) Pensi: la sconfitta della Juventus, di fatto l'addio definitivo alla corsa scudetto della rivale più temuta dall'Inter, avrà in qualche modo smussato gli angoli nerazzurri, sul caso nazionali. E ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 22 marzo 2021) Pensi: la sconfitta della Juventus, di fatto l'addio definitivo alla corsa scudetto della rivale più temuta dall', avrà in qualche modo smussato gli angoli nerazzurri, sul caso. E ...

Advertising

capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - alexssandropls : RT @FcInterNewsit: Caso Nazionali, via libera dell'Ats: Lukaku &Co. possono partire. Ira Inter: niente partite, solo allenamenti https://t.… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? Se i tamponi saranno negativi i giocatori dell'#Inter potranno raggiungere le rispettive nazionali. L'#ATS ha ricevuto pr… - sportli26181512 : Ats dà il via libera ai nazionali. Furia Inter: solo allenamenti e niente partite: Ats dà il via libera ai nazional… - Gazzetta_it : #Covid, #Ats dà il via libera ai nazionali. Furia #Inter: solo allenamenti e niente partite -