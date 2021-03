Atalanta, sei vittorie su sette: sull’Eurostar agganciata la Juve (Di lunedì 22 marzo 2021) Il maestro supera l’allievo. Beh era ora, direte voi: però, non era tanto scontato, anzi la sfida di Verona era attesa con una certa apprensione, per le difficoltà che l’Atalanta ha avuto spesso con la squadra di Juric. Ma anche altre big avevano avuto problemi, dalla Juve fermata sull’1-1 al Napoli battuto 3-1. Invece Gasperini si è preso una bella rivincita e ha restituito pari pari lo 0-2 dell’andata, mentre Juric (squalificato) relegato in tribuna dall’alto cercava di capire quali mosse fare per rimediare. Ma ormai l’Atalanta se n’era andata: dominio nel primo tempo, tutto sotto controllo nella ripresa. Due gol e anche due pali. Si temeva molto per l’assenza di Gosens, che aveva lasciato il segno anche a Madrid quando aveva dovuto uscire. E allora Gasp ha inventato una difesa a quattro già provata in corso d’opera in altre partite ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Il maestro supera l’allievo. Beh era ora, direte voi: però, non era tanto scontato, anzi la sfida di Verona era attesa con una certa apprensione, per le difficoltà che l’ha avuto spesso con la squadra di Juric. Ma anche altre big avevano avuto problemi, dallafermata sull’1-1 al Napoli battuto 3-1. Invece Gasperini si è preso una bella rivincita e ha restituito pari pari lo 0-2 dell’andata, mentre Juric (squalificato) relegato in tribuna dall’alto cercava di capire quali mosse fare per rimediare. Ma ormai l’se n’era andata: dominio nel primo tempo, tutto sotto controllo nella ripresa. Due gol e anche due pali. Si temeva molto per l’assenza di Gosens, che aveva lasciato il segno anche a Madrid quando aveva dovuto uscire. E allora Gasp ha inventato una difesa a quattro già provata in corso d’opera in altre partite ...

Advertising

corradone91 : #Roma contro le big (mancano #Atalanta, #Lazio e #Inter al ritorno) - tre pari e sei sconfitte, 3pti in 9 gare. 9 g… - andrea020461 : @Chiariello_CS Chiariello sei in mala fede perché non fai cenno al fatto che i 7 gol contro l’Atalanta e la sconfit… - PETRUSER1 : @augustociardi75 Errare è umano perseverare è diabolico...... Traducetelo al portoghese. Stasera come contro il Mil… - InterFenway : Ma cosa pensate di fare con questa rosa? La qualita e’ quella, sei sotto al napoli sotto all atalanta e sotto alla… - tuttoatalanta : L'Atalanta cambia marcia: sei vittorie nelle ultime sette partite di campionato -