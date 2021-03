Andrea Scanzi si è vaccinato, interviene Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 22 marzo 2021) Un mare di polemiche sul giornalista Andrea Scanzi, che si è vaccinato, interviene Selvaggia Lucarelli e dice la sua. Bufera sul popolarissimo giornalista del ‘Fatto Quotidiano’, Andrea Scanzi, che ha annunciato pubblicamente di essersi vaccinato con AstraZeneca, in quanto si era iscritto a una lista di “riservisti” della Regione Toscana, dove risiede. Il volto molto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 22 marzo 2021) Un mare di polemiche sul giornalista, che si èe dice la sua. Bufera sul popolarissimo giornalista del ‘Fatto Quotidiano’,, che ha annunciato pubblicamente di essersicon AstraZeneca, in quanto si era iscritto a una lista di “riservisti” della Regione Toscana, dove risiede. Il volto molto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - tpi : Andrea Scanzi si vaccina al centro affari di Arezzo, grazie a una lista di riserve vaccinali. Ma quella lista in To… - Fernando04c : RT @matteogalass: Mentre nel Regno Unito vaccinano praticamente 900.000 persone al giorno (più o meno quelli che noi facciamo in una settim… - mlpedo1 : RT @piersileri: È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, giorno in c… -