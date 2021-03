Anas | chiuso tratto SS575 a Umbro Laziale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – Sulla strada statale 675 “” e’ attualmenteal transito, in entrambe le direzioni, undella carreggiata in corrispondenza del km 30,200, nel territorio comunale di Orte, in provincia di Viterbo, a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato contro un furgone, provocando danni al patrimonio stradale; nel sinistro si registrano due feriti lievi. Attualmente la circolazione e’ deviata in loco lungo la SP141 ‘Ortana’. Sul posto e’ presente personale die delle Forze dell’Ordine; al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentati, oltre che di pulizia del piano viabile, verra’ ripristinata la regolare circolazione. Cosi’ in un comunicato