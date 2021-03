Amici | Lorella Cuccarini al veleno contro Alessandra Celentano | “ … perchè sei ad Amici da 20 anni?” | gelo in studio

(Di lunedì 22 marzo 2021)non si smentisce mai e quest’anno, più che mai, gli scontri tra gli insegnanti sono davvero molto accesi. Le due insegnanti di ballo,sono ai ferri corti e non si nascondono neppure. Quello che hanno da dire se lo dicono e lo scambio di battute altra le due non manca mai. Sabato sera è andato in onda il primo serale e le divergenze tra le due insegnanti sono divenute ancora più lampanti. Lo smaggiore avviene sempre su un’allieva di, Rosa. Vediamo cosa è accaduto. Lo stra SecondoSabato sera sono ...

Advertising

infoitcultura : Amici, Lorella Cuccarini cita Heather Parisi con “Cicale” e tutti pensano ad uno sfottò, i social impazziscono - woolfzbian : sto recuperando il serale di amici e vorrei dire che quest'anno il ballo nella squadra di arisa e lorella è inesist… - Angela300564201 : @LCuccarini @AmiciUfficiale Grande Lorella! Una vera professionista dotata di umanità, verso i ragazzi di amici! UN… - carolgiurla : RT @pascalpanico: Ascolti Tv. Amici vola, il sabato di Rai1 piange. La rivincita di Lorella Cuccarini Bellissimo articolo. Il trionfo di #… - infoitcultura : Amici 20, gaffe di Arisa: Lorella Cuccarini la consola. “Non dovete fare così” – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Lorella

... al patibolo Martina, (che novità), Ibla e Raffaele , tutti appartenenti al team Arisa -. ... eliminato contro Raffaele, il giovane cantante ha abbandonato lo studio di, dopo aver salutato ...A far scattare subito la polemica, ci pensa l'insegnante di danza, presenza storia ad, Alessandra Celentano, la quale, lancia una sfida a Rosa, ballerina della squadra diCuccarini.Amici non si smentisce mai e quest’anno, più che mai, gli scontri tra gli insegnanti sono davvero molto accesi. Le due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini sono ai ferri corti ...La stessa Lorella Cuccarini non può trattenere un sorriso sul suo viso. LEGGI ANCHE >>> Amici 20, scoppia la polemica e la Cuccarini esplode: “Se non vi sta bene…” – VIDEO. Amici 20, gaffe di Arisa: L ...