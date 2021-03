Amazon, oggi lo storico sciopero. Azienda replica ai Sindacati (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Amazon si ferma oggi, lunedì 22 marzo, per lo sciopero degli addetti degli hub e di quelli alle consegne, i driver, circa 30-40mila in tutta Italia. Una mobilitazione storica, si tratta, di fatto del primo stop in Italia di tutta la filiera, e i dipendenti che dalle 7 incrociano le braccia davanti ai cancelli degli stabilimenti del colosso del commercio elettronico chiedendo la solidarietà dei consumatori, invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata. A indire lo sciopero Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti che riguarda tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia cui è applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, Amazon Transport Italia e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) –si ferma, lunedì 22 marzo, per lodegli addetti degli hub e di quelli alle consegne, i driver, circa 30-40mila in tutta Italia. Una mobilitazione storica, si tratta, di fatto del primo stop in Italia di tutta la filiera, e i dipendenti che dalle 7 incrociano le braccia davanti ai cancelli degli stabilimenti del colosso del commercio elettronico chiedendo la solidarietà dei consumatori, invitandoli a evitare acquisti per l’intera giornata. A indire loFilt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti che riguarda tutto il personale dipendente diLogistica Italia cui è applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione,Transport Italia e di tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci ...

amnestyitalia : Solidarietà a lavoratori e lavoratrici della filiera di #Amazon che oggi scioperano a livello nazionale per chieder… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - davehckid : RT @martafana: Lo #sciopero della filiera Amazon di oggi è un giorno storico. Sosteniamolo (non solo oggi). E un pensiero di solidarietà e… - xsemprepace : RT @CislNazionale: La #Cisl al fianco dei lavoratori di #Amazon in sciopero oggi. Le persone non sono merci. Flessibilità e tutele vanno co… -