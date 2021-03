Amazon, dipendenti in sciopero: è la prima volta in Italia. L'appello ai clienti: 'Oggi non comprate nulla' (Di lunedì 22 marzo 2021) È il messaggio contenuto in una lettera della country manager di Amazon.it e Amazon.es, Mariangela Marseglia, rivolta ai clienti della piattaforma di commercio elettronico in merito allo sciopero ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) È il messaggio contenuto in una lettera della country manager di.it e.es, Mariangela Marseglia, riaidella piattaforma di commercio elettronico in merito allo...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - ilriformista : L'appello dei sindacati ai consumatori: 'Non comprate nulla per 24 ore' #ScioperoAmazon - amnestyitalia : Amazon ha minato i tentativi di sindacalizzazione dei suoi lavoratori e lavoratrici in diversi paesi, investendo in… - MarcoCampa10 : RT @Moonlightshad1: Oggi scioperano gli invisibili, dipendenti del settore che in controtendenza con gli altri ha moltiplicato i guadagni d… - annaperina : RT @Moonlightshad1: Oggi scioperano gli invisibili, dipendenti del settore che in controtendenza con gli altri ha moltiplicato i guadagni d… -