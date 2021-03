26enne accoltellata 8 volte per strada da un minorenne in bici | gravissima una ragazza nel trevisano

(Di lunedì 22 marzo 2021) Nuovo drammatico caso di aggressione quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, 22 marzo 2021, in provincia di Treviso. Unadi 26 anni è statamentre si trovava per: a compiere il violento gesto, unche le si sarebbe affiancato incletta. Le condizioni della giovane sarebbero gravi e sulla vicenda si è espresso anche il sindaco del paese, definendola “inquietante“.pera Marocco di Mogliano Secondo quanto riportano le fonti locali, tutto è avvenuto attorno alle 17.00 di oggi a Marocco di Mogliano Veneto, località a cavallo tra Treviso e Venezia. Una giovane distava passeggiando per la, quando sarebbe stata raggiunta alle spalle da ...

ilriformista : L'aggressione a Marocco di Mogliano, in provincia di Treviso -

Ultime Notizie dalla rete : 26enne accoltellata

Il Riformista

CATANIA. Il Gip di Catania ha confermato il fermo di Daniela Agata Nicotra, 34 anni, emesso dalla Procura ed eseguito tre giorni fa dalla squadra mobile, per la morte di Ylenia Bonavera, la, deceduta cinque giorni fa all'ospedale Garibaldi. Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta dei Pm Fabrizio Aliotta e Michela Maresca, ha emesso un'ordinanza di custodia ...CATANIA - Una 34enne è stata fermata dalla squadra mobile di Catania per la morte di Ylenia Bonavera, ladeceduta due giorni fa all'ospedale Garibaldi, che il 7 gennaio del 2017, a Messina, era rimasta viva dopo che il suo ex aveva tentato di darle fuoco dopo averle versato addosso della benzina. ...Grave episodio di violenza accaduto ieri sera a Napoli, nel quartiere Miano. Ad avere la peggio è un giovane rider di 26 anni. Il ragazzo, giunto nella zona a nord di Napoli, è stato aggredito e accol ...Contestualmente, all'ospedale Cardarelli di Napoli è arrivato un altro rider di 26 anni che ha detto non solo di essere stato rapinato dello scooter, nello stesso posto del 28enne, ma anche di essere ...