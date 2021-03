Zampata del Milan al 'Franchi': Fiorentina battuta 3-2 (Di domenica 21 marzo 2021) Vantaggio rossonero con Ibrahimovic, poi il sorpasso viola con Pulgar e Ribéry. Decidono le reti di Brahim Diaz e Çalhano?lu. La squadra di Pioli consolida il secondo posto, anche grazie alla sconfitta della Juventus. Per i viola, agganciati da Spezie e Benevento, continua il momento difficile Leggi su rainews (Di domenica 21 marzo 2021) Vantaggio rossonero con Ibrahimovic, poi il sorpasso viola con Pulgar e Ribéry. Decidono le reti di Brahim Diaz e Çalhano?lu. La squadra di Pioli consolida il secondo posto, anche grazie alla sconfitta della Juventus. Per i viola, agganciati da Spezie e Benevento, continua il momento difficile

