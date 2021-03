Xbox accoglie un ex-dirigente Neftlix nel suo team | Marcos Waltenberg guiderà la divisione Global Parnership

Leggi su eurogamer

(Di domenica 21 marzo 2021) Nella giornata di oggi, attraverso un post sul proprio profilo LinkedIn, l'exdi Netflix,Walternberg, ha annunciato il suo ingresso nel, come responsabile dellaPublishing. "Dopo un fantastico viaggio di 5 anni con innumerevoli colleghi straordinari di Netflix, sono entusiasta di annunciare il mio ingresso nelper guidare il gruppoPartnerships. Non vedo l'ora di imparare daidietro l'iconico marchioe i suoi prodotti, servizi e giochi (tanti fantastici giochi!). Inoltre, non vedo l'ora di fare grandi cose insieme in un momento così emozionante di cambiamento, crescita e nuove opportunità nel mondo del videogioco." La ...