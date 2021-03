Volley, Playoff SuperLega: Perugia completa il ribaltone, elimina Milano e vola in semifinale (Di domenica 21 marzo 2021) Perugia ha sconfitto Milano per 3-0 (25-14; 25-23; 25-22) nella decisiva bella di spareggio, ha chiuso la serie per 2-1 e si è qualificata alle semifinali dei Playoff scudetto di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils, vincitori della regular season, avevano clamorosamente perso la gara-1 tra le mura amiche, poi hanno pareggiato i conti in trasferta e oggi hanno chiuso i conti al PalaBarton. I ragazzi di coach Vital Heynen si sono così guadagnati la sfida con Monza, contro cui partiranno con tutti i favori del pronostico (serie al meglio delle cinque partite). La corazzata umbra prosegue la sua marcia verso il tricolore, dall’altra parte del tabellone ci sarà la semifinale “nobile” tra Civitanova e Trento. I padroni di casa hanno dominato il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)ha sconfittoper 3-0 (25-14; 25-23; 25-22) nella decisiva bella di spareggio, ha chiuso la serie per 2-1 e si è qualificata alle semifinali deiscudetto di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Block Devils, vincitori della regular season, avevano clamorosamente perso la gara-1 tra le mura amiche, poi hanno pareggiato i conti in trasferta e oggi hanno chiuso i conti al PalaBarton. I ragazzi di coach Vital Heynen si sono così guadagnati la sfida con Monza, contro cui partiranno con tutti i favori del pronostico (serie al meglio delle cinque partite). La corazzata umbra prosegue la sua marcia verso il tricolore, dall’altra parte del tabellone ci sarà la“nobile” tra Civitanova e Trento. I padroni di casa hanno dominato il primo ...

