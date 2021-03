Vittoria da Champions per la Lazio. La Samp batte il Toro e mette nei guai i granata (Di domenica 21 marzo 2021) Importantissima Vittoria della Lazio a Udine in chiave Champions. Gli uomini di Simone Inzaghi si impongono in trasferta grazie a una rete di Marusic e si portano a un solo punto da Roma e Napoli impegnate stasera nel posticipo. Il palo di Immobile avrebbe potuto far trascorrere un ultimo quarto d'ora più tranquillo alla formazione biancoceleste che invece ha dovuto soffrire fino alla fine con i friulani che sono andati in due occasioni vicino al pareggio prima con Okaka e poi con NesTorovski. Una rete di Candreva consegna l'altro match del pomeriggio alla Sampdoria che non vinceva da febbraio. Sconfitto il Torino che dopo il successo rocambolesco con il Sassuolo sperava di aver invertito la rotta di un campionato che gli sta regalando davvero poche soddisfazioni. Così il Cagliari terzultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Importantissimadellaa Udine in chiave. Gli uomini di Simone Inzaghi si impongono in trasferta grazie a una rete di Marusic e si portano a un solo punto da Roma e Napoli impegnate stasera nel posticipo. Il palo di Immobile avrebbe potuto far trascorrere un ultimo quarto d'ora più tranquillo alla formazione biancoceleste che invece ha dovuto soffrire fino alla fine con i friulani che sono andati in due occasioni vicino al pareggio prima con Okaka e poi con Nesvski. Una rete di Candreva consegna l'altro match del pomeriggio alladoria che non vinceva da febbraio. Sconfitto il Torino che dopo il successo rocambolesco con il Sassuolo sperava di aver invertito la rotta di un campionato che gli sta regalando davvero poche soddisfazioni. Così il Cagliari terzultimo ...

sinfantino : La Champions League ?? delle Compagnie Assicurative Il Girone C ?? lo vince Allianz Comincia adesso il girone C:… - FarodiRoma : Vittoria non senza sofferenza sull’Udinese. La Lazio resta agganciata alla Champions e accorcia a – 1 con la Roma - LazialLeninismo : Bella vittoria in quel di Udine, campo non facile, vittoria di carattere dopo la Champions. Da amanti del futbol: a… - CapitanoPaolo90 : Non sarà facile, ma una vittoria darebbe una spinta (forse) decisiva al sogno champions..???? Forza Milan ???? - ROMANODEROMA11 : RT @LuigiPellino22: La @juventusfc cacciò Conte dopo tanti trofei vinti. Stessa cosa con Allegri dopo due finali di Champions. Poi Sarri… -