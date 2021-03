Vaccini Lombardia, Sileri: “Piattaforma non ha funzionato? Non è possibile” (Di domenica 21 marzo 2021) “Non è possibile che una Piattaforma dedicata alla vaccinazione” anti Covid in Lombardia “non abbia funzionato considerato che ci sono mesi di lavoro dietro”. Lo ha detto riferendosi alla Piattaforma @AriaLombardia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24. “Non è possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vanno in ordine sparso, come è possibile che non si possa arrivare ad avere una Piattaforma unica in tempi rapidissimi?” ha aggiunto sottolineando che in settimana si sentirà con Guido Bertolaso e Letizia Moratti. “Per la fine dell’estate credo che sarà completata la campagna di vaccinazione per coloro che desiderano vaccinarsi a patto che non ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “Non èche unadedicata alla vaccinazione” anti Covid in“non abbiaconsiderato che ci sono mesi di lavoro dietro”. Lo ha detto riferendosi alla@Ariail sottosegretario alla Salute Pierpaoloospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24. “Non èavere 21 sistemi sanitari regionali che vanno in ordine sparso, come èche non si possa arrivare ad avere unaunica in tempi rapidissimi?” ha aggiunto sottolineando che in settimana si sentirà con Guido Bertolaso e Letizia Moratti. “Per la fine dell’estate credo che sarà completata la campagna di vaccinazione per coloro che desiderano vaccinarsi a patto che non ...

Advertising

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - myrtamerlino : Tra uno scaricabarile e l'altro in #Lombardia si inizia ad alzare un coro: 'L'è mej il Gallera'. Non deve essere un… - fanpage : È ancora caos #vaccini in Lombardia, l'ira di Letizia Moratti - Pablecito80 : RT @andreapurgatori: EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le ag… - sdallagata : RT @bepperoca: #Lombardia 'Vaccini, caos e prenotazioni in tilt' Il gaglioffo vorrebbe applicare il modello Lombardia in tutta Italia. Che… -